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Алькарас – о победе над Эвансом: один из моих самых тяжёлых матчей вне ТБШ

Алькарас – о победе над Эвансом: один из моих самых тяжёлых матчей вне ТБШ
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свой выход в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В матче третьего круга Алькарас (1) со счётом 7:6 (7:1), 6:4 обыграл 33-ю ракетку мира, британца Даниэля Эванса (30). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 25 минут.

«Очень тяжёлый матч. Один из самых тяжёлых за пределами турниров «Большого шлема». Все наши поединки с Даниэлем были непростыми. Мне нужно выкладываться на максимум, если я хочу его обыгрывать. Мы оба показывали очень качественный теннис», — сказал Алькарас в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал Шанхая Алькарас сразится с бывшей третьей ракеткой мира, представителем Болгарии Григором Димитровым (18).

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