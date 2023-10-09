Рублёв с «баранкой» побил француза в Шанхае. И остался единственным россиянином в сетке

Андрей вышел в 1/8 «Мастерса», где сразится с 12-й ракеткой мира Томми Полом. А Карен Хачанов не справился с подзабытым Григором Димитровым.

В понедельник, 8 октября, на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) завершаются матчи третьего круга. Сегодня свои поединки проводили российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов, посеянные пятым и 13-м соответственно. Первым на корт вышел Хачанов, чей матч с чемпионом Итогового турнира 2017 года, бывшей третьей ракеткой мира Григором Димитровым (18) поставили первым запуском на центральную арену.

32-летний Димитров, ныне 19-я ракетка мира, уже давно толком ничего не выигрывал. Тот неожиданный титул на Итоговом-2017 так и остаётся на данный момент последним в карьере болгарина. Более того, он и в финал-то с тех пор выходил лишь дважды: в феврале 2018 года Григор проиграл Роджеру Федереру «пятисотник» в Роттердаме, а в мае этого года уступил Николасу Харри на грунте Женевы.

Отчётный матч Димитрова и Хачанова стал уже третьей их очной встречей. Предыдущие поединки оба раза выиграл болгарин, победивший россиянина в Вене-2020 и на «Мастерсе» в Париже в 2021 году. Новая встреча также закончилась его победой.

В первом сете ни одному из теннисистов не удалось сделать брейк, хотя шансы у них были. И если поначалу чужую подачу мог взять Димитров (Хачанов в общей сложности спас четыре брейк-пойнта), то в 11-м гейме, когда дело шло к развязке в партии, двойной брейк-пойнт упустил уже россиянин.

Так они и дошли до тай-брейка. В нём при счёте 2:0 в пользу болгарина пошёл дождь, поэтому в игре возникла 50-минутная пауза, вызванная необходимостью закрыть крышу и протереть корт. По возобновлении матча игроки дошли до 5:5, сделав по два мини-брейка. У Карена при 6:5 в его пользу был сетбол на приёме, но он его не реализовал. А вот Григор, поведя 7:6, воспользовался тем, что его соперник, будучи на подаче в этом розыгрыше, пробил в аут по ширине — 7:6 (8:6) в пользу Димитрова за 1 час 18 минут игрового времени.

Карен Хачанов играет на турнире ATP-500 в Пекине в 2023 году Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Во втором сете поначалу тоже обходилось без брейков. Особенно здорово на подаче действовал Димитров, регулярно поливавший Хачанова эйсами. В пятом гейме болгарин взял подачу соперника, после чего Карен, с досады ударивший ракеткой по сетке, уже не смог по-настоящему вернуться в борьбу.

Григор и в дальнейшем брал свои геймы и при 5:4 подавал на матч. Финальный гейм он взял под ноль — 7:6 (8:6), 6:4 за 1 час 57 минут игрового времени. Всего Димитров 10 раз подал навылет, а по виннерсам более чем в полтора раза превзошёл оппонента: 31 против 20.

В 1/8 финала Димитров сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниэль Эванс (Великобритания, 30).

Затем настал черёд Рублёва, чью встречу с 35-летним французом Адрианом Маннарино (31) поставили вторым запуском на второй по значимости корт. Маннарино в этом сезоне запомнился российским болельщикам тем, что дважды играл с Даниилом Медведевым. Соперники по разу обыграли друг друга; при этом в общей истории противостояния впереди француз: 4-3.

С Рублёвым же у него не такая успешная статистика: 2-1 в пользу россиянина. В последнем матче, состоявшемся в четвертьфинале Астаны-2022, Андрей оказался на голову сильнее: 6:1, 6:2.

Сегодняшний матч также закончился разгромом. В первом сете Рублёв уже во втором гейме добился брейка, и это помогло ему довести дело до победы в партии. Правда, не обошлось без проблем. Маннарино в геймах на подаче россиянина имел брейк-пойнты, но оба раза Андрей спасался благодаря эйсам. А подавая на сет при 5:3, Рублёв не отдал сопернику ни одного очка — 6:3 за 38 минут. По активно выигранным очкам он в два с половиной раза превзошёл его: 17 против семи.

По ходу партии Андрей, к слову, жаловался судье на поведение болельщиков, которые, по его мнению, излишне шумели. Арбитр попросил их вести себя потише.

Ну а во втором сете Рублёв сразу же начал громить соперника — 4:0. Причём если в первом гейме россиянин добился победы со второго брейк-пойнта, то в третьем ему хватило единственного шанса. В пятом гейме Андрей ещё раз взял чужую подачу — и вышел подавать на матч. В итоге он выписал сопернику «баранку», подав под ноль в последнем гейме и закончив матч эйсом, — 6:3, 6:0 за 1 час 3 минуты.

В 1/8 финала Рублёв сыграет с американцем Томми Полом (12), который в трёх сетах победил француза Артюра Фиса.

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Подводя итоги третьего круга, добавим, что Даниил Медведев (2), считавшийся главной надеждой России на этом «Мастерсе», неудачно провёл турнир. Россиянин, победитель Шанхая-2019, не смог защитить титул, второй раз подряд проиграв американцу чешского происхождения Себастьяну Корде (26). В январе Корда-младший (это сын чемпиона Australian Open — 1998, бывшей второй ракетки мира Петра Корды) выбил Даниила с AO-2023, а вот теперь оборвал его путь по сетке Шанхая.

А вот выступление Романа Сафиуллина можно охарактеризовать скорее в позитивном ключе, даром что 26-летний теннисист выбыл на той же стадии, что и Медведев. Шутка ли, в первом круге Сафиуллин расправился с трёхкратным чемпионом ТБШ Энди Марреем (6:3, 6:2), а во втором ещё более уверенно победил находящегося в прекрасной форме Александра Зверева (9): 6:3, 6:1. И лишь справиться с молодым дарованием из США Беном Шелтоном (19) ему оказалось не под силу. 20-летний Шелтон одержал волевую победу над Романом: 3:6, 6:3, 6:4.

«Мастерс» в Шанхае завершится 15 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».