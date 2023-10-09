Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

«Мастерс» в Шанхае-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Андрей Рублёв и Карен Хачанов

Рублёв с «баранкой» побил француза в Шанхае. И остался единственным россиянином в сетке
Александр Насонов
Рублёв с «баранкой» побил француза в Шанхае
Аудио-версия:
Комментарии
Андрей вышел в 1/8 «Мастерса», где сразится с 12-й ракеткой мира Томми Полом. А Карен Хачанов не справился с подзабытым Григором Димитровым.

В понедельник, 8 октября, на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) завершаются матчи третьего круга. Сегодня свои поединки проводили российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов, посеянные пятым и 13-м соответственно. Первым на корт вышел Хачанов, чей матч с чемпионом Итогового турнира 2017 года, бывшей третьей ракеткой мира Григором Димитровым (18) поставили первым запуском на центральную арену.

32-летний Димитров, ныне 19-я ракетка мира, уже давно толком ничего не выигрывал. Тот неожиданный титул на Итоговом-2017 так и остаётся на данный момент последним в карьере болгарина. Более того, он и в финал-то с тех пор выходил лишь дважды: в феврале 2018 года Григор проиграл Роджеру Федереру «пятисотник» в Роттердаме, а в мае этого года уступил Николасу Харри на грунте Женевы.

Материалы по теме
Бывший парень Шараповой нашёл знойную подругу и как следует развлекается с ней на US Open
Бывший парень Шараповой нашёл знойную подругу и как следует развлекается с ней на US Open

Отчётный матч Димитрова и Хачанова стал уже третьей их очной встречей. Предыдущие поединки оба раза выиграл болгарин, победивший россиянина в Вене-2020 и на «Мастерсе» в Париже в 2021 году. Новая встреча также закончилась его победой.

В первом сете ни одному из теннисистов не удалось сделать брейк, хотя шансы у них были. И если поначалу чужую подачу мог взять Димитров (Хачанов в общей сложности спас четыре брейк-пойнта), то в 11-м гейме, когда дело шло к развязке в партии, двойной брейк-пойнт упустил уже россиянин.

Так они и дошли до тай-брейка. В нём при счёте 2:0 в пользу болгарина пошёл дождь, поэтому в игре возникла 50-минутная пауза, вызванная необходимостью закрыть крышу и протереть корт. По возобновлении матча игроки дошли до 5:5, сделав по два мини-брейка. У Карена при 6:5 в его пользу был сетбол на приёме, но он его не реализовал. А вот Григор, поведя 7:6, воспользовался тем, что его соперник, будучи на подаче в этом розыгрыше, пробил в аут по ширине — 7:6 (8:6) в пользу Димитрова за 1 час 18 минут игрового времени.

Карен Хачанов играет на турнире ATP-500 в Пекине в 2023 году

Карен Хачанов играет на турнире ATP-500 в Пекине в 2023 году

Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Во втором сете поначалу тоже обходилось без брейков. Особенно здорово на подаче действовал Димитров, регулярно поливавший Хачанова эйсами. В пятом гейме болгарин взял подачу соперника, после чего Карен, с досады ударивший ракеткой по сетке, уже не смог по-настоящему вернуться в борьбу.

Григор и в дальнейшем брал свои геймы и при 5:4 подавал на матч. Финальный гейм он взял под ноль — 7:6 (8:6), 6:4 за 1 час 57 минут игрового времени. Всего Димитров 10 раз подал навылет, а по виннерсам более чем в полтора раза превзошёл оппонента: 31 против 20.

В 1/8 финала Димитров сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниэль Эванс (Великобритания, 30).

Шанхай. 3-й круг
09 октября 2023, понедельник. 07:40 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Затем настал черёд Рублёва, чью встречу с 35-летним французом Адрианом Маннарино (31) поставили вторым запуском на второй по значимости корт. Маннарино в этом сезоне запомнился российским болельщикам тем, что дважды играл с Даниилом Медведевым. Соперники по разу обыграли друг друга; при этом в общей истории противостояния впереди француз: 4-3.

Материалы по теме
Неудобный соперник Медведева выдал суперудар на US Open! Видео просмотрели уже 30 тыс. раз
Видео
Неудобный соперник Медведева выдал суперудар на US Open! Видео просмотрели уже 30 тыс. раз

С Рублёвым же у него не такая успешная статистика: 2-1 в пользу россиянина. В последнем матче, состоявшемся в четвертьфинале Астаны-2022, Андрей оказался на голову сильнее: 6:1, 6:2.

Сегодняшний матч также закончился разгромом. В первом сете Рублёв уже во втором гейме добился брейка, и это помогло ему довести дело до победы в партии. Правда, не обошлось без проблем. Маннарино в геймах на подаче россиянина имел брейк-пойнты, но оба раза Андрей спасался благодаря эйсам. А подавая на сет при 5:3, Рублёв не отдал сопернику ни одного очка — 6:3 за 38 минут. По активно выигранным очкам он в два с половиной раза превзошёл его: 17 против семи.

По ходу партии Андрей, к слову, жаловался судье на поведение болельщиков, которые, по его мнению, излишне шумели. Арбитр попросил их вести себя потише.

Ну а во втором сете Рублёв сразу же начал громить соперника — 4:0. Причём если в первом гейме россиянин добился победы со второго брейк-пойнта, то в третьем ему хватило единственного шанса. В пятом гейме Андрей ещё раз взял чужую подачу — и вышел подавать на матч. В итоге он выписал сопернику «баранку», подав под ноль в последнем гейме и закончив матч эйсом, — 6:3, 6:0 за 1 час 3 минуты.

В 1/8 финала Рублёв сыграет с американцем Томми Полом (12), который в трёх сетах победил француза Артюра Фиса.

Шанхай. 3-й круг
09 октября 2023, понедельник. 11:55 МСК
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

***

Подводя итоги третьего круга, добавим, что Даниил Медведев (2), считавшийся главной надеждой России на этом «Мастерсе», неудачно провёл турнир. Россиянин, победитель Шанхая-2019, не смог защитить титул, второй раз подряд проиграв американцу чешского происхождения Себастьяну Корде (26). В январе Корда-младший (это сын чемпиона Australian Open — 1998, бывшей второй ракетки мира Петра Корды) выбил Даниила с AO-2023, а вот теперь оборвал его путь по сетке Шанхая.

Материалы по теме
Медведев не смог взять реванш у Корды за вылет с AO. И с досады разбил ракетку в Шанхае
Медведев не смог взять реванш у Корды за вылет с AO. И с досады разбил ракетку в Шанхае

А вот выступление Романа Сафиуллина можно охарактеризовать скорее в позитивном ключе, даром что 26-летний теннисист выбыл на той же стадии, что и Медведев. Шутка ли, в первом круге Сафиуллин расправился с трёхкратным чемпионом ТБШ Энди Марреем (6:3, 6:2), а во втором ещё более уверенно победил находящегося в прекрасной форме Александра Зверева (9): 6:3, 6:1. И лишь справиться с молодым дарованием из США Беном Шелтоном (19) ему оказалось не под силу. 20-летний Шелтон одержал волевую победу над Романом: 3:6, 6:3, 6:4.

Материалы по теме
Сафиуллин сенсационно разгромил Зверева на «Мастерсе». Роман отомстил за неудачу в финале Сафиуллин сенсационно разгромил Зверева на «Мастерсе». Роман отомстил за неудачу в финале
В юности обыгрывал Медведева и Рублёва. Почему Сафиуллин сверкнул только в 26 лет В юности обыгрывал Медведева и Рублёва. Почему Сафиуллин сверкнул только в 26 лет

«Мастерс» в Шанхае завершится 15 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android