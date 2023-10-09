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Видеообзор непростой победы Карлоса Алькараса в матча с Эвансом на «Мастерсе» в Шанхае

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас не без труда пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В матче третьего круга Алькарас (1) со счётом 7:6 (7:1), 6:4 обыграл 33-ю ракетку мира, британца Даниэля Эванса (30). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 25 минут.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Алькарас шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Эванса два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал Шанхая Алькарас сразится с бывшей третьей ракеткой мира, представителем Болгарии Григором Димитровым (18).