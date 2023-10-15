Котов пробился в основу турнира в Стокгольме и узнал соперника по первому кругу

Российский теннисист Павел Котов, 103-я ракетка мира, пробился в основную сетку турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В первом круге соревнований спортсмену предстоит встретиться с 32-й ракеткой мира из США Кристофером Юбэнксом. Это будет первый личный матч теннисистов.

Отметим, что на турнире также выступит россиянин Роман Сафиуллин, который на старте турнира сыграет с бразильцем Тьяго Уайлдом, а уже во втором круге может выйти на второго сеяного соревнований француза Адриана Маннарино.

Первым сеяным турнира в Стокгольме является датчанин Хольгер Руне. Также в столице Швеции выступят Себастьян Баэс (Аргентина), Стэн Вавринка (Швейцария), Даниэль Эванс (Великобритания) и Гаэль Монфис (Франция).

Соревнования пройдут с 16 по 22 октября. Призовой фонд составляет € 674 тыс.