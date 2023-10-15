Рублёв кричал, истерил и проиграл финал Шанхая на глазах у Федерера. Но станет 5-м в мире

В воскресенье, 15 октября, на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) прошёл финальный матч. Весь путь по сетке проделали россиянин Андрей Рублёв, имевший пятый номер посева, и поляк Хуберт Хуркач (16). Рублёв в полуфинале одолел своего доброго друга Григора Димитрова (18). Первый сет проходил в напряжённой борьбе и закончился лишь на тай-брейке, а во второй партии россиянин действовал куда увереннее: 7:6, 6:3. Хуркач же не пустил в финал американца чешского происхождения Себастьяна Корду (26) — 6:3, 6:4.

Для 25-летнего Рублёва этот финал стал уже шестым в сезоне и 23-м в карьере. В предыдущих 22 решающих матчах россиянин завоевал 14 титулов. Однако на «Мастерсах» у Андрея до этого была лишь одна победа и два поражения. Причём трофей он завоевал как раз в этом году, одержав волевую победу над Хольгером Руне на грунте Монте-Карло.

26-летний Хуркач в восьмой раз прорвался в финал турнира ATP. В предыдущих семи играх у него была прекрасная статистика: шесть побед при одном поражении. Как и Рублёв, поляк в этот день сражался за второй титул на «Мастерсе». Первый он завоевал в Майами в 2021 году. А вот в финале Открытого чемпионата Канады 2022 года Хуберт довольно неожиданно уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

Что говорили Рублёв и Хуркач друг о друге перед матчем

Россиянин обозначил сильные стороны соперника. «Хуби очень непростой игрок. Против него действительно сложно играть. У него хорошие удары с задней линии. Он хорошо чувствует игру. Хорошо двигается, очень хорошо, особенно для своего роста.

Он действительно хорошо играет в обороне. А подача у него одна из лучших в туре. И это делает его очень, очень непростым соперником, против которого всё время нужно быть предельно сосредоточенным», — цитирует Андрея пресс-служба ATP.

Поляк выделил атакующую мощь оппонента. «Андрей, безусловно, каждый раз бьёт по мячу со скоростью 200 км/ч. Он словно гонится за этими ударами. И привносит столько энергии на корт. Он отличный соперник», — цитирует Хуберта пресс-служба ATP.

Хуберт Хуркач играет на «Мастерсе» в Шанхае в 2023 году Фото: Lintao Zhang/Getty Images

По личным встречам у теннисистов было равенство: 2-2. При этом Хуркач выиграл первые два матча, в том числе на грунтовом «Мастерсе» в Риме, а Рублёв дважды победил на харде в прошлом году: в полуфинале Дубая и в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Это его козырь»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук назвал главное оружие Рублёва, которое, по его мнению, должно было помочь ему в игре с Хуркачем. «Если Рублёв будет играть более уверенно и спокойно, то мастерства хватит на Хуркача. Это будет не только игровая, но и психологическая дуэль.

По уровню игры они примерно равны, но удар Рублёва справа — это его козырь. Рублёв более опытный и именитый игрок, чем Хуркач. Верим, что Андрей не сплохует в финале и сможет победить», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Андрей Рублёв играет на «Мастерсе» в Шанхае в 2023 году Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Матч, кстати, почтил своим присутствием легендарный Роджер Федерер, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», закончивший карьеру в прошлом году. Он специально прилетел в Шанхай, где состоялась посвящённая ему церемония чествования. Федерер дважды, в 2014 и 2017 годах, брал здесь титул.

Роджер Федерер Фото: кадр из трансляции

И это уже не первый матч Рублёва на турнире, за которым наблюдал Роджер. Он присутствовал на игре Андрея с Уго Умбером в четвертьфинале. «Присутствие Федерера совсем не отвлекало. Но все зрители перестали следить за матчем, потому что внимание было приковано к Роджеру. Так что они больше не смотрели теннис, они наблюдали только за Роджером», — говорил россиянин после того матча.

Ну и чтобы закрыть тему с Федерером: по личным встречам с Рублёвым у них 1-0 в пользу россиянина! И этот счёт, как вы понимаете, не изменится уже никогда. Андрей обыграл Роджера 6:3, 6:4 в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати в 2019 году, когда тот пребывал ещё в хорошей форме.

В первых геймах соперники уверенно подавали. Особенно это касается Хуркача, который довольно регулярно исполнял эйсы и чаще брал очки виннерсами. В шестом гейме поляк попытался внести в игру перелом, и у него это получилось. Два брейк-пойнта Рублёв отыграл, а третий не смог, после чего разозлился на себя — 4:2 в пользу Хуберта. А подавая на сет при 5:3, Хуркач со второй попытки реализовал двойной сетбол — 6:3 всего за 32 минуты.

Отметим, что в этой партии поляк собрал семь эйсов, а его соперник — всего два. Кроме того, на счету Рублёва оказалось лишь шесть активно выигранных очков, а у его оппонента — целых 13.

В начале второго сета Рублёв ощутимо прибавил. Первый гейм он взял под ноль, сделав три эйса, а во втором благодаря активной игре на приёме впервые в матче взял чужую подачу, причём с первого же брейк-пойнта, и повёл 2:0. Как и в первой партии, победу одержал тот теннисист, который сумел добиться единственного брейка. На этот раз им оказался Андрей. Подавая на сет при 5:3, он забрал гейм под ноль — 6:3 за 31 минуту.

По статистике в партии преимущество, что логично, теперь уже было на стороне Рублёва. Во втором сете он превзошёл Хуркача как по эйсам (шесть против трёх), так и по виннерсам (16 против 10).

Андрей Рублёв играет с Хубертом Хуркачем в финале «Мастерса» в Шанхае в 2023 году Фото: Fred Lee/Getty Images

Таким образом, судьбу титула решал третий сет. В третьем гейме Рублёв добрался до брейк-пойнта, после того как Хуркач при 40:15 на подаче вдруг стал ошибаться. Но поляк всё же сумел выпутаться из непростой ситуации, после того как его подача вновь заработала. Несмотря на упущенный брейк-пойнт, следующие три гейма на своей подаче россиянин брал под ноль, в то время как Хуберт позволял Андрею кое-что сделать на приёме — пусть и не очень много, но всё же.

В девятом гейме в одном из эпизодов Рублёв сорвал приём. И пожаловался, довольно громко с иронией произнеся фразу «amazing tennis» — «превосходный теннис». В 10-м гейме возникла довольно опасная ситуация: Хуркач, принимая при 5:4 в свою пользу, вышел на матчбол. После этого россиянин закричал на кого-то, кто встал посреди розыгрыша и отвлёк его, за что получил предупреждение от судьи.

Гейм этот Андрей всё же вытащил, отыграв матчбол эйсом по центру, — 5:5. Взяв ещё по гейму на подаче, теннисисты принялись готовиться к тай-брейку. Рублёв начал его с мини-брейка. Было даже 5:2 в его пользу! Но в 10-м розыгрыше Хуркач сравнял счёт, после того как россиянин пробил в сетку, — 5:5.

При 6:5 у Андрея был матчбол на приёме, но он его упустил — поляк пробил навылет. При 7:6 матчбол на приёме заработал уже Хуберт, но допустил ошибку — 7:7. После этого соперники обменялись мини-брейками, причём Хуркач опять упустил матчбол, теперь уже на подаче, — 8:8. Но следующие два розыгрыша, а вместе с ним и титул, поляк забрал — 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) за 2 часа 9 минут.

Вот так Рублёв упустил шанс выиграть второй «Мастерс» в карьере. Несмотря на это, в понедельник он с седьмого места в рейтинге ATP поднимется на пятое, повторив тем самым своё высшее достижение. Хуркач же, для которого этот титул стал вторым в сезоне и седьмым в карьере, завоевал второй трофей на «Мастерсах». В понедельник он с 17-го места в рейтинге ATP поднимется на 11-е. (Личный рекорд поляка — девятая строчка.)

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На следующей неделе состоятся сразу три турнира ATP — турнирные сетки доступны по соответствующим ссылкам: «пятисотник» в Токио и соревнования рангом ниже в Антверпене и в Стокгольме. В Токио сыграют Карен Хачанов, получивший седьмой номер посева, и Аслан Карацев; в Антверпене — Александр Шевченко; в Стокгольме — Роман Сафиуллин.