Элина Аванесян уступила в Наньчане 424-й ракетке мира

68-я ракетка мира россиянка Элина Аванесян в первом круге турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай) уступила соотечественнице Амине Аншбе, занимающей 424-ю строчку в рейтинге WTA. Матч, продолжавшийся 2 часа 36 минут, завершился волевой победой Аншбы со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Элина Аванесян ни разу не подала навылет, в то время как её соперница сделала один эйс. Аншба допустила больше двойных ошибок, чем её соперница, четыре против трёх. Аванесян реализовала восемь из десяти брейк-пойнтов, Амина Аншба смогла реализовать половину — 7 из 14.

Во втором круге турнира с призовым фондом $ 259 303 Амина Аншба встретится с победительницей поединка Мари Боузковой (Чехия) и китаянки Сиюй Ван.