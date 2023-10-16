Элина Аванесян уступила в Наньчане 424-й ракетке мира
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68-я ракетка мира россиянка Элина Аванесян в первом круге турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай) уступила соотечественнице Амине Аншбе, занимающей 424-ю строчку в рейтинге WTA. Матч, продолжавшийся 2 часа 36 минут, завершился волевой победой Аншбы со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.
Наньчан. 1-й круг
16 октября 2023, понедельник. 09:05 МСК
68
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6 4
|4
|
|7 7
|6
424
Амина Аншба
А. Аншба
Элина Аванесян ни разу не подала навылет, в то время как её соперница сделала один эйс. Аншба допустила больше двойных ошибок, чем её соперница, четыре против трёх. Аванесян реализовала восемь из десяти брейк-пойнтов, Амина Аншба смогла реализовать половину — 7 из 14.
Во втором круге турнира с призовым фондом $ 259 303 Амина Аншба встретится с победительницей поединка Мари Боузковой (Чехия) и китаянки Сиюй Ван.
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