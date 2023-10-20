Организаторы Astana Open раскрыли подробности судьбы турнира в 2024 году

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана и советник по международным вопросам Юрий Польский рассказал, какая судьба ждёт турнир ATP-250 в Астане в 2024 году.

«В следующем году будет намного лучше, потому что по календарю мы идём после «Мастерса» в Шанхае. Все сыграют на открытом воздухе, и первый турнир на закрытом харде — индоре — будет у нас. Это такая тактическая фишка, где мы можем собрать очень хороший состав – все будут возвращаться из Азии. Ведь у нас очень удобные стыковки: лететь из Шанхая в Казахстан пять часов, из Пекина – четыре. И потом из Казахстана до Европы около шести-семи часов. Все игроки понимают, что разовый перелёт очень сложен. Плюс наше гостеприимство. Уверен, игроки приедут. Так как нам расписание уже известно, то это будут европейские турниры серии 250. То есть туда ещё нужно добраться, а мы здесь рядом. А у нас очень хорошая репутация. Мы пытаемся договориться, чтобы в азиатскую серию добавили ещё один турнир серии ATP-500. И, соответственно, чтобы этой пятисоткой были мы. Работа будет продолжена, но это небыстрый процесс.

С 2024-го турнир переезжает в Алматы. Причина – наличие большой фанатской базы, любителей тенниса. В Казахстане именно в Алматы теннис и начался. К тому же это самый большой город в республике, серьёзная туристическая локация. Важен и эффект новизны, ведь в Астану приезжают уже с определёнными ожиданиями. Это и проработка варианта в случае увеличения до мужской пятисотки, ведь тогда турнир будет проходить в «Алматы Арена» – это 12 тыс. мест. Здесь же, в Астане, вместимость арены до 3,5 тыс. Это серьёзный рост», – сказал Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.