Вице-президент ФТК: Джокович — не такой молодой спортсмен, для него ключевое — Олимпиада

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский рассказал, кого из топов ATP-тура приглашали организаторы Astana Open и почему те отказались.

«Разговаривали с четырьмя игроками топ-10: с Алькарасом, Циципасом, Джоковичем, Синнером. Новак на самом деле любит наш турнир, но, как понимаете, он не такой молодой спортсмен. Накануне Новак провёл успешную американскую серию – Цинциннати, US Open. Потребности в очках у него нет, а приехать в Астану — своего рода разрыв календаря. Он в этом году и не играет азиатскую серию. Для него сейчас ключевое – подготовка к Олимпиаде в 2024-м, так как в его резюме не хватает только золота. Мы общались, но он сказал, что в следующий раз.

Также был разговор с Янником Синнером, с которым мы уже практически подписали соглашение. Но у него сильная конкуренция за место в топ-8. Соответственно, он решил перестраховаться и сыграть больше турниров – Пекин, Шанхай. Мы понимали, что год будет непростой, так как стоим на одной неделе с Пекином. А Китай сейчас много денег вкладывает, договаривается с игроками, платит большие суммы, а мы переплачивать не хотим – планируем держать стабильностью, качеством и отношением с игроками», – сказал Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.