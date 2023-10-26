Касаткина — Линетт: текстовая онлайн-трансляция матча малого Итогового турнира WTA

Сегодня, 26 октября, 17-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт (23-я в рейтинге WTA) в матче группы «Азалия» малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 10:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Магда Линетт в рамках малого Итогового турнира WTA.

Напомним, по личным встречам у спортсменок ничья — 2-2. Касаткина обыгрывала Линетт в Сан-Хосе-2021 и на Australian Open — 2022, а польская теннисистка брала верх на Austrlaian Open — 2018 и в Кливленде-2018. Эти матчи тоже прошли на харде. Соревнования в Китае завершатся 29 октября.