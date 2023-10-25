Долгожданный реванш. Касаткина впервые в сезоне обыграла неудобную чешку на малом Итоговом

В среду, 25 октября, в Чжухае (Китай) продолжаются матчи малого Итогового турнира WTA. Вторыми на центральный корт Hengqin International Tennis Center вышли 17-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Чехии Барбора Крейчикова, занимающая 10-е место в женской мировой табели о рангах. Обе спортсменки попали в группу Азалия, где компанию им составила Магда Линетт из Польши.

Россиянка проводила сегодня свой первый матч на турнире. А вот Крейчикова уже успела сыграть один поединок в Чжухае. Вчера, 24 октября, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2022 не испытала проблем в противостоянии с Линетт, справившись с ней в двух сетах — 6:2, 6:4.

История личных встреч Дарьи и Барборы является довольно насыщенной: теннисистки на взрослом уровне пересекались уже четырежды. Их первый матч в Цинциннати-2021 остался за чешкой — 6:3, 6:2. В Аделаиде-2 в нынешнем сезоне россиянка взяла у оппонентки реванш со счётом 6:2, 7:5. В Дубае-2023 26-летняя уроженка Тольятти потерпела обидное поражение в противостоянии с победительницей грунтового ТБШ, упустив сразу четыре матчбола — 4:6, 6:4, 5:7. А в октябре этого года, на стадии 1/2 финала соревнований в Чжэнчжоу, Крейчикова и вовсе повесила «баранку» Касаткиной — 6:3, 6:0.

Новый поединок начался явно не по сценарию отечественной спортсменки. Дарья довольно быстро отдала свою подачу, позволив сопернице вырваться вперёд со счётом 3:1. 27-летняя уроженка Брно смотрелась по игре куда увереннее и сумела сохранить брейк — 4:1. Далее Касаткина не на шутку разозлилась. Отечественная спортсменка взяла четыре гейма подряд и вышла подавать на партию — 5:4. Правда, сделать у неё это не получилось. Допустив обидную ошибку на брейк-пойнте оппонентки, 17-я ракетка мира помогла чешке выравнять цифры на табло — 5:5. Однако полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2022 не раскисла и продолжила давить Барбору. Уже в следующем гейме россиянка с третьей попытки снова сделала брейк и на этот раз спокойно подала на сет — 7:5. Отметим, что стартовая партия продолжалась ровно час.

Дарья Касаткина Фото: Fred Lee/Getty Images

Во втором сете у Крейчиковой стало меньше брака. Касаткина чуть просела, а Барбора наладила игру на своей подаче и стала меньше ошибаться в розыгрышах. Крейчикова оказалась впереди по ударам навылет — 10:3, а у Касаткиной вышло чуть больше невынужденных ошибок — 8:7. В этой партии третья ракетка России сумела взять лишь один гейм. Случилось это в самом дебюте сета.

В преддверии решающей партии чешка ушла в подтрибунное помещение, а Дарья общалась со своим тренерским штабом. Возможно, именно тактические подсказки наставника отечественной спортсменки и помогли выбрать ей правильный план на финальный отрезок матча. Третья ракетка России с ходу забрала сразу пять геймов подряд, не давая практически никаких шансов чешке. Крейчикова сподобилась лишь на то, чтобы взять один гейм. Касаткина без проблем подала на матч и завершила его в свою пользу со счётом 7:5, 1:6, 6:1. Уже завтра, 26 октября, знаменитая уроженка Тольятти сразится с Магдой Линетт из Польши.