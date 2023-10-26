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Касаткина: каждый следующий матч может стать последним в сезоне. Пытаюсь выжать максимум

Касаткина: каждый следующий матч может стать последним в сезоне. Пытаюсь выжать максимум
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17-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина после победы над представительницей Польши Магдой Линетт и выхода в полуфинал малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай) поделилась впечатлениями от соревнований и поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Это последний турнир года, и я пытаюсь выжать из него максимум. Мне здесь нравится. Каждый следующий матч может стать для меня последним в сезоне. Стараюсь получать удовольствие. Публика в Чжухае потрясающая. Ребята, вы очень хороши, спасибо большое за поддержку», — сказала Касаткина после матча.

Ранее Касаткина обыграла на этом турнире чешку Барбору Крейчикову. Благодаря двум победам в группе российская теннисистка вышла в полуфинал малого Итогового турнира WTA. Соревнования продлятся до 29 октября.

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