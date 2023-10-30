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Магда Линетт раскрыла причины выбора Канкуна для проведения Итогового турнира WTA

Магда Линетт раскрыла причины выбора Канкуна для проведения Итогового турнира WTA
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23-я ракетка мира, польская теннисистка Магда Линетт раскрыла подробные обстоятельства выбора места проведения Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Линетт, входившая до сентября 2023 года в Совет игроков при WTA, рассказала, что турнир мог пройти в Остраве (Чехия), но Совет игроков проголосовал за Канкун (Мексика) по причине более крупных призовых и отсутствия риска недопуска белорусских и российских теннисисток.

«Минусом в Остраве было то, что у нас не было стопроцентной гарантии, что все девчонки смогут сыграть. Если хотя бы одного не пустят в страну, турнир не состоится, что повлечёт за собой огромный штраф. В размере всей инвестиции», — цитирует Линетт Interia Sport.

Ранее первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) раскритиковала организацию Итогового турнира.

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