Соболенко — об Итоговом турнире: как теннисистка чувствую неуважение со стороны WTA

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об организации Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика).

«Я рада, что смогла сфокусироваться, преодолеть условия, и хорошо сыграть. Но я должна сказать, что я очень разочарована WTA и своим опытом участия в Итоговом турнире. Как я сказала на пресс-конференции, как теннисистка я чувствую неуважение со стороны WTA. Думаю, большинство из игроков со мной согласятся. Это не тот уровень организации, которого ждёшь от Итогового турнира. Честно говоря, я не считаю безопасным двигаться на этом корте. У нас не было возможности потренироваться на этом корте до вчерашнего дня. Это неприемлемо.

Несмотря на всё сказанное, я бы хотела выразить благодарность местным организаторам, всем, кто создавал этот корт в последний момент, и всем, кто работает на мероприятии. Я знаю, что это не их вина, и я хочу, чтобы они, как и все мексиканские болельщики, знали, что я люблю их и ценю. Я счастлива быть в Мексике, меня просто расстраивает WTA и вся эта ситуация», — написала Соболенко на своей странице в соцсетях.