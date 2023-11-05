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«Мастерс» в Париже-2023: результаты матчей 4 ноября, турнирная сетка

«Мастерс» в Париже-2023: результаты матчей 4 ноября, турнирная сетка
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В Париже (Франция) прошли полуфинальные матчи турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч 4 ноября.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Париже. Результаты матчей. 4 ноября

Одиночный разряд

1/2 финала

Григор Димитров (Болгария) — Стефанос Циципас (Греция, 7) — 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3).

Новак Джокович (Сербия, 1) — Андрей Рублёв (Россия, 5) — 5:7, 7:6 (7:3), 7:5.

Турнирная сетка "Мастерса" в Париже

Парный разряд

1/2 финала

Харри Хелиоваара (Финляндия)/Мате Павич (Хорватия) — Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (3) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:10.

Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) (4) — Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуард Роже-Васслен (Франция) (7) — 3:6, 3:6.

Финальные матчи парижского «Мастерса» состоятся 5 ноября.

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