Финалистка Уимблдона-2013 выиграла первый титул после тяжёлой травмы

Финалистка Уимблдона 2013 года, победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде Сабина Лисицки выиграла первый титул после травмы колена. Теннисистка одержала победу на турнире ITF W60+H в Калгари (Канада).

«Первый титул после операции по реконструкции колена, которая произошла почти ровно три года назад. Шансы на то, что я когда-нибудь снова буду играть в профессиональный теннис, были против, но 19 месяцев жестокой реабилитации, тренировок, веры, и вот мы здесь. Мы сделали это. Мы выиграли в Калгари», — написала Лисицки на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в своём единственном финале турнира «Большого шлема» в Уимблдоне Лисицки уступила француженке Марион Бартоли со счётом 1:6, 4:6.