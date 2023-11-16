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Ига Свёнтек, Магда Линетт и Хуберт Хуркач попали в номинацию «Спортсмен года» в Польше

Ига Свёнтек, Магда Линетт и Хуберт Хуркач попали в номинацию «Спортсмен года» в Польше
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек, а также теннисисты Хуберт Хуркач (девятый в рейтинге ATP) и Магда Линетт (24-я ракетка мира) номинированы на звание «Спортсмен года» в Польше, сообщается на сайте премии.

Помимо теннисистов, на награду претендуют нападающий «Барселоны» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски, баскетболист Матеуш Понитка, ранее выступавший в России за «Зенит» и «Локомотив-Кубань», олимпийский чемпион в метании молота Войцех Новицкий и другие спортсмены. Всего в номинации представлены 20 спортсменов.

Напомним, после победы на Итоговом турнире WTA Свёнтек вернула себе первое место в мировом рейтинге. Хуркач заменил грека Стефаноса Циципаса на Итоговом чемпионате ATP и сегодня, 16 ноября, проведёт матч с сербом Новаком Джоковичем.

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