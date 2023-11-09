«Она не превзойдёт наследие Марии». Фанаты возмутились сравнением Шараповой со Свёнтек

Ига Свёнтек и Мария Шарапова являются одними из лучших теннисисток за последние два десятилетия. И хотя обе представительницы прекрасного пола сейчас находятся в разном статусе, они уже сделали весомый вклад в этот вид спорта. Однако недавно в соцсетях разразилась острая дискуссия, в ходе которой сравнивались карьеры двух теннисисток. Мнения, прозвучавшие во время жарких споров, были довольно разными.

Свёнтек стала профессионалом в 2016 году и сейчас является четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема»: она трижды первенствовала на «Ролан Гаррос» (2020, 2022 и 2023) и один раз – на Открытом чемпионате США (2022). В копилке польки уже 17 титулов WTA, а на днях она выиграла свой дебютный Итоговый турнир, в финале разгромив американку Джессику Пегулу. Благодаря этой победе 22-летняя уроженка Варшавы вновь поднялась на вершину женского мирового рейтинга, выиграв 68-й матч в сезоне и установив тем самым новый личный рекорд.

Шарапова выступала на профессиональном уровне с 2001 по 2020 год. Она единственная российская теннисистка, установившая уникальное карьерное достижение на мэйджорах: 36-летней уроженке Нягани покорились все четыре ТБШ. Бывшая первая ракетка мира одержала победу на Уимблдоне-2004, US Open — 2006, Australian Open — 2008 и «Ролан Гаррос» — 2012 и 2014. Прекрасной Марии также не было равных на WTA Finals — 2004. Россиянка завершила свою карьеру с 36 титулами. Солидная коллекция, не так ли?

Дискуссия о карьерах двух этих ярких женщин разгорелась на одной из платформ в социальных сетях после того, как пользователь предположил, что карьера Иги Свёнтек уже превзошла достижения Марии Шараповой.

«Непопулярное мнение: Ига Свёнтек уже превзошла Марию Шарапову», — написал пользователь с ником Zion.

Несколько теннисных фанатов поспешили опровергнуть «непопулярное мнение». Некоторые утверждали, что, хотя полька и уже добилась многого за свою сравнительно недолгую карьеру, ей предстоит пройти ещё долгий путь, прежде чем приблизиться к уровню россиянки.

Другие болельщики назвали это предположение «бредовым» и высказали мнение, что россиянка выступала в более сложную эпоху WTA-тура, чем 22-летняя уроженка Варшавы.

«Даже если Ига завершит карьеру с 40 «Шлемами», она никогда не превзойдёт наследие Марии», — заявил один из фанатов с ником L.

«Хм. Я не думаю, что по достижениям Свёнтек близка к Шараповой, вовсе нет. У Шараповой больше турниров «Большого шлема», карьерный «Шлем», в два раза больше титулов, более продолжительная карьера в туре, серебряная медаль Олимпиады… как будто я не уверен, почему кто-то может думать иначе», — считает ещё один пользователь.

«Мне нравится, что факты не имеют значения», — пошутил один из болельщиков.

Некоторые из пользователей выразили мнение, что польская спортсменка потенциально может превзойти по достижениям свою конкурентку из России, однако на данный момент ей ещё не удалось этого сделать. Часть других фанатов считает, что сейчас у Свёнтек не стоит цель обгонять по титулам экс-теннисисток.

«Учитывая, что Иге пока всего 22 года, я очень сомневаюсь, что у неё есть мысли кого-то обгонять по достижениям в настоящий момент. Её цель — играть и выигрывать. К чему бы это не привело её, ещё ничего не известно. У Свёнтек есть ещё много лет в запасе, чтобы добавить в свой послужной список титулы WTA и мэйджоров», — написал пользователь с ником vanhunks.

Инга Свёнтек Фото: Lewis Storey/Getty Images

Как бы то ни было, самой Марии уж точно никому и ничего доказывать не нужно. Россиянка по праву входит в число величайших атлеток в своём виде спорта, а с её достижениями могут конкурировать немногие. Недавно 36-летняя уроженка Нягани посетила US Open и даже стала активно тренироваться. У самых ярых поклонников затрепетала надежда: может, всё же ещё получится увидеть пятикратную победительницу «Шлемов» в деле?

Пока это вопрос далеко не решённый, однако Шарапова точно порадует зрителей своей игрой на корте в скором времени. В начале февраля 2024 года Мария объединится с семикратным чемпионом ТБШ Джоном Макинроем на турнире по пиклболу Pickleball Slam 2, где они сразятся с легендарной теннисной парой Штеффи Граф (22-кратная чемпионка ТБШ) и Андре Агасси (восьмикратный чемпион ТБШ). Истинные поклонники таланта россиянки уж точно уверены в том, что их королева покажет себя в масштабном шоу ESPN только с лучшей стороны. А любые сравнения с нынешними теннисистками и вовсе излишни.