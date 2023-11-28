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«Постыдно». Бартоли — о реакции на отказ Джоковича сдать допинг-тест до игры Кубка Дэвиса

«Постыдно». Бартоли — о реакции на отказ Джоковича сдать допинг-тест до игры Кубка Дэвиса
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Победительница Уимблдона-2013, французская теннисистка Марион Бартоли высказалась об отказе серба Новака Джоковича проходить допинг-тестирование за 90 минут до матча Кубка Дэвиса.

«Когда ты знаешь, что собираешься сдать допинг-тест, кто-то наблюдает за тобой весь день. Как только ты покидаешь корт, этот человек следует за тобой, находится в раздевалке, когда ты принимаешь душ. И если ты не хочешь в туалет, он сопровождает тебя на пресс-конференции и находится с тобой, пока ты не сходишь в туалет.

Поэтому я не вижу большой разницы в том, будет ли сделан тест до или после матча. Тем более, что после матчей концентрация мочи выше, потому что во время игры наблюдается эффект обезвоживания. «Дело», которое вокруг Джоковича хотела развернуть британская пресса, которая ничего не знает и позволяет себе обвинять игроков, отвратительно, постыдно и совершенно неоправданно», — приводит слова Бартоли RMC Sport.

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