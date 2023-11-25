«Они не понимают спорт». Джокович раскритиковал действия агента ВАДА на Кубке Дэвиса

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выразил негодование касательно того, что на Кубке Дэвиса у него взяли кровь на допинг-контроль прямо перед матчем с британцем Кэмероном Норри в четвертьфинале соревнований.

«За полтора часа до матча меня уведомили, что мне нужно сдать кровь. А у меня свой порядок действий, и нельзя, чтобы меня отвлекали. Думать о том, что мне надо сдавать кровь, смогу ли я сдать мочу… Совершенно нелогичное решение.

Я всегда поддерживал проверки, но не перед матчем. Что это изменит? Возьмите анализы после матча. Мне сказали, что будет уже поздно и это даст второй команде дополнительное время на отдых. Но я сказал, что завтра мы не играем. Они не понимают спорт, не понимают, что здесь происходит, зачем они здесь нужны. Это возмутительно.

За 20 лет карьеры со мной такого не случалось. Я разговаривал с агентом ВАДА. Возмутительно, что он преследует меня часами. Мне скрывать нечего, но только не перед игрой. У всего есть предел», — приводит слова Джоковича Daily Express.