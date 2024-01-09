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Александрова обыграла Линетт в первом круге турнира в Аделаиде

Александрова обыграла Линетт в первом круге турнира в Аделаиде
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Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия), проходящего с 8 по 13 января.

Соперницей россиянки в первом круге турнира была польская теннисистка Магда Линетт (24-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 45 минут, завершилась победой Екатерины Александровой со счётом 3:6, 7:6 (10:8), 7:5. Россиянка сделала три эйса против девяти у соперницы и допустила 10 двойных ошибок против двух у Линетт.

Аделаида (ж). 1-й круг
09 января 2024, вторник. 09:50 МСК
Магда Линетт
24
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 8 5
3 		7 10 7
         
Екатерина Александрова
21
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Во втором круге хардового турнира с призовым фондом $ 922 573 Александрова сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой (16-я ракетка мира), обыгравшей в первом круге американку Эшлин Крюгер (78-я ракетка мира) со счётом 6:2, 7:5.

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