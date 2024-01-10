Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде, обыграв Даниэля Эванса
Поделиться
31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1 в пользу спортсмена из Казахстана.
Матч продлился 2 часа 2 минуты. Александр Бублик в этой встрече 21 раз подал навылет, допустил 13 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Даниэля Эванса два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из десяти.
В четвертьфинале хардового турнира в Аделаиде Бублик сыграет с 25-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти. Соревнования в Австралии завершатся 13 января.
Комментарии
- 10 января 2024
-
12:59
-
12:51
-
12:41
-
12:15
-
11:58
-
10:42
-
10:26
-
10:12
-
09:41
-
08:38
-
05:15
-
04:38
-
00:22
- 9 января 2024
-
23:09
-
22:19
-
21:57
-
21:09
-
20:58
-
18:33
-
18:15
-
17:36
-
15:10
-
14:42
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
12:49
-
12:33
-
12:28
-
11:52
-
10:43
-
10:31
-
09:32
-
09:23
-
07:55
Партнерский контент