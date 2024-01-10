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Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде, обыграв Даниэля Эванса

Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде, обыграв Даниэля Эванса
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31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1 в пользу спортсмена из Казахстана.

Матч продлился 2 часа 2 минуты. Александр Бублик в этой встрече 21 раз подал навылет, допустил 13 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Даниэля Эванса два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из десяти.

В четвертьфинале хардового турнира в Аделаиде Бублик сыграет с 25-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти. Соревнования в Австралии завершатся 13 января.

Аделаида (м). 2-й круг
10 января 2024, среда. 10:35 МСК
Даниэль Эванс
40
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 1
4 		6 6
         
Александр Бублик
31
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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