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Хольгер Руне обыграл Карена Хачанова на показательном турнире

Хольгер Руне обыграл Карена Хачанова на показательном турнире
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Датский теннисист, победитель четырёх турниров АТР в одиночном разряде Хольгер Руне обыграл российского теннисиста и призёра Олимпийских игр –2020 Карена Хачанова с итоговым счётом 6:4, 7:5. Матч проходил в рамках показательного турнира в Куйонге (Австралия). Всего за день завершилось четыре матча между мужчинами в одиночном разряде.

Отметим, что за всю карьеру теннисисты встречались на теннисном корте впервые. Хачанов допустил несколько двойных ошибок и не смог перехватить инициативу у Руне во втором сете.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча датского теннисиста Хольгера Руне и российского теннисиста Карена Хачанова на показательном турнире в Куйонге (Австралия).

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