Синнер — единственный четвертьфиналист AO-2024, не потерявший ни сета

Итальянский теннисист Янник Синнер, вышедший в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, стал единственным из участников мужского одиночного разряда, не отдавшим ни единого сета сопернику по ходу турнира.

В матче четвёртого круга Синнер обыграл российского теннисиста Карена Хачанова со счётом 6:4, 7:5, 6:3. Ранее на турнире итальянец последовательно прошёл теннисистов из Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа и Йеспера де Йонга, а также аргентинца Себастьяна Баэса.

Напомним, в четвертьфинальной стадии мужского одиночного разряда Australian Open Янник Синнер сыграет либо с Алексом де Минором (Австралия), либо с Андреем Рублёвым (Россия). Матч австралийца и россиянина пройдёт сегодня, 21 января.