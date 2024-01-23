«Все тяжёлые розыгрыши он отыграл офигенно». Рублёв — о матче с Синнером

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), прокомментировал поражение в матче против итальянца Янника Синнера в рамках 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Я думаю, если вы посмотрите тай-брейк, то там не было ни психологически, ни физически ничего… Все тяжёлые розыгрыши он отыграл офигенно. И я тоже играл хорошо, просто в одном моменте не так агрессивно сыграл, в другом, когда побежал, чуть-чуть подвернул ногу и не успел так быстро вернуться. Но все розыгрыши были длинные, поэтому здесь мало про что можно сказать, что как-то я не так сделал.

В чём Янник хорош? Во всём хорош. Сейчас он один из лучших теннисистов в мире, и он набирает обороты. И у нас получился очень хороший матч. Было очень много шансов, брейк-пойнтов. Просто так сложилось сегодня. В итоге он играл лучше и заслужил победу", — приводит слова Рублёва источник.

Напомним, в четвертьфинальном матче Янник Синнер переиграл Андрея Рублёва со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. В полуфинале турнира итальянец сыграет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.