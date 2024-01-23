Как Даниил Медведев сыграет с Хубертом Хуркачем в предстоящем четвертьфинале АО?

Завтра, 24 января, чемпион Us Open — 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (9-й номер в рейтинге АТР) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Их встреча пройдёт на арене Рода Лэйвера, начало матча – не ранее 5:30 мск.

В официальных матчах теннисисты встречались 5 раз, трижды победу одерживал представитель Польши, дважды сильнее оказывался россиянин.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как Даниил Медведев сыграет в 1/4 финала АО с Хубертом Хуркачем?»

В другом четвертьфинальном матче сойдутся Александр Зверев (Германия, 6) и Карлос Алькарас (Испания, 2).