«Я сказал команде, что не получил никакого удовольствия». Джокович — о жаре на АО — 2024

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о погодных условиях в Мельбурне (Австралия), где проходит Открытый чемпионат Австралии — 2024.

«Хард поглощает тепло. Поэтому на корте, наверное, даже жарче, чем на трибунах. А ещё мы бегаем. Становится сложно контролировать пульс и дыхание. Нагрузка очень серьёзная. Поддержание высокого уровня тенниса и интенсивности игры требуют немалых усилий, и ты тратишь много энергии, при этом у тебя остаётся мало времени на восстановление. Да, лёд, пакеты со льдом на голове и по всему телу — это один из способов снизить температуру, слегка охладиться.

Сразу после матча я сказал команде, что не получил никакого удовольствия. Конечно, я горжусь тем, что преодолел все эти трудности, и я доволен победой, но никакого удовольствия этот матч не принёс. Это были настоящие мучения во всех аспектах. Бывают такие дни, когда остаётся лишь смириться с обстоятельствами и постараться извлечь из них максимум пользы", — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.