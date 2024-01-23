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Australian Open — 2024, мужчины: расписание матчей 24 января

Australian Open — 2024, мужчины: расписание матчей 24 января
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Завтра, 24 января, в Мельбурне пройдёт 11-й игровой день в рамках Открытого чемпионата Австралии – 2024 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Теннис. Australian Open — 2024. Мужчины. Расписание на 24 января

  • Хуберт Хуркач (Польша, 9) – Даниил Медведев (Россия, 3) – Род Лэйвер Арена – начало матча не ранее 5:30 мск.
  • Александр Зверев (Германия, 6) – Карлос Алькарас (Испания, 2) – Род Лэйвер Арена – начало матча не ранее 12:45 мск.

Стоит отметить, в статистике очных противостояний между Хуркачем и Медведевым ведёт поляк со счётом 3:2. Зверев и Алькарас встречались на корте семь раз, четыре раза победителем становился немец.

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