Александр Зверев – Карлос Алькарас: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

24 января в австралийском Мельбурне пройдут матчи 1/4 финала Australian Open — 2024 среди мужчин.

В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии встретятся немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий шестое место в рейтинге ATP, и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Соперники должны выйти на корт в 12:30 мск.

Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами Australian Open — 2024 можно на официальном сайте соревнований и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Турнир Australian Open проводится в австралийском Мельбурне, призовой фонд составляет $ 58,128 млн.