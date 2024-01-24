Александр Зверев – Карлос Алькарас: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало
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24 января в австралийском Мельбурне пройдут матчи 1/4 финала Australian Open — 2024 среди мужчин.
В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии встретятся немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий шестое место в рейтинге ATP, и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Соперники должны выйти на корт в 12:30 мск.
Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 12:45 МСК
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Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами Australian Open — 2024 можно на официальном сайте соревнований и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.
Турнир Australian Open проводится в австралийском Мельбурне, призовой фонд составляет $ 58,128 млн.
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