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Александр Зверев – Карлос Алькарас: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Александр Зверев – Карлос Алькарас: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало
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24 января в австралийском Мельбурне пройдут матчи 1/4 финала Australian Open — 2024 среди мужчин.

В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии встретятся немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий шестое место в рейтинге ATP, и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Соперники должны выйти на корт в 12:30 мск.

Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 12:45 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами Australian Open — 2024 можно на официальном сайте соревнований и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Турнир Australian Open проводится в австралийском Мельбурне, призовой фонд составляет $ 58,128 млн.

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