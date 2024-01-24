Рохан Бопанна — самый возрастной теннисист, который станет первым в рейтинге

Сегодня, 24 января, состоялся матч 1/4 финала Australian Open – 2024 в парном разряде между Максимо Гонсалесом/Андресом Мольтени (Аргентина) и Роханом Бопанной (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия). Встреча длилась 2 часа 16 минут и завершился победой индийско-австралийской пары со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Таким образом, Бопанна станет новым номером 1 в мире в парном разряде и станет самым возрастным теннисистом, занимавшим первую строчку – 43 года.

В полуфинале турнира Бопанной и Эбден сыграю с парой Томаш Махач (Чехия)/Чжан Чжижэнь (Китай). Участники другого полуфинала пока не определились.

Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия) проходит с 16 по 27 января. Призовой форнд турнира составляет Призовой фонд $ 58 128 000.