Рохан Бопанна — самый возрастной теннисист, который станет первым в рейтинге
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Сегодня, 24 января, состоялся матч 1/4 финала Australian Open – 2024 в парном разряде между Максимо Гонсалесом/Андресом Мольтени (Аргентина) и Роханом Бопанной (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия). Встреча длилась 2 часа 16 минут и завершился победой индийско-австралийской пары со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
Таким образом, Бопанна станет новым номером 1 в мире в парном разряде и станет самым возрастным теннисистом, занимавшим первую строчку – 43 года.
В полуфинале турнира Бопанной и Эбден сыграю с парой Томаш Махач (Чехия)/Чжан Чжижэнь (Китай). Участники другого полуфинала пока не определились.
Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия) проходит с 16 по 27 января. Призовой форнд турнира составляет Призовой фонд $ 58 128 000.
Australian Open — парный разряд (м). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 03:10 МСК
Максимо Гонсалес
Андрес Мольтени
М. Гонсалес А. Мольтени
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 5
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|7 7
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден
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