Хуберт Хуркач — Даниил Медведев: поляк выиграл четвёртый сет в матче 1/4 финала AO
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В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с представителем Польши Хубертом Хуркачем (девятый номер в мировом рейтинге). Четвёртый сет матча завершился победой польского теннисиста со счётом 7:5. После четырёх сетов счёт 2-2.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хуберт Хуркач — Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open — 2024.
Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 06:00 МСК
9
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
5-й сет
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|7
|
|2
|6
|5
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Напомним, в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 победитель этой встречи сыграет с сильнейшим из пары Александр Зверев (шестая ракетка мира, посеян на Australian Open под шестым номером) — Карлос Алькарас (вторая ракетка мира, второй посев на турнире).
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