Хуберт Хуркач — Даниил Медведев: поляк выиграл четвёртый сет в матче 1/4 финала AO

В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с представителем Польши Хубертом Хуркачем (девятый номер в мировом рейтинге). Четвёртый сет матча завершился победой польского теннисиста со счётом 7:5. После четырёх сетов счёт 2-2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хуберт Хуркач — Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open — 2024.

Напомним, в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 победитель этой встречи сыграет с сильнейшим из пары Александр Зверев (шестая ракетка мира, посеян на Australian Open под шестым номером) — Карлос Алькарас (вторая ракетка мира, второй посев на турнире).