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Медведев, Калинская, Алькарас, Хуркач: онлайн-трансляция Australian Open 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Медведев рвётся в 1/2 финала Australian Open! Ждём выхода на корт Калинской. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Australian Open — 2024
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На первом в сезоне «Шлеме» в среду завершаются четвертьфиналы. В этот день играют и два россиянина. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня Australian Open – 2024. В среду на кортах Мельбурна запланировано четыре матча одиночного разряда – по два у мужчин из нижней половины сетки и у женщин из верхней половины сетки. Поединков осталось так мало, что они все умещаются на одном центральном корте. Свои матчи проведут среди прочих и два россиянина – Даниил Медведев (третий номер посева) и Анна Калинская. Анне будет противостоять китаянка Чжэн Циньвэнь (12), а Даниилу – поляк Хуберт Хуркач (9). Также в этот день сразятся Александр Зверев (6) – Карлос Алькарас (2) и Линда Носкова – Даяна Ястремская (Q). Следите за всеми событиями игрового дня в нашем лайве.

Australian Open – 2024. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2024. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 04:00 МСК
Линда Носкова
50
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Не начался
1 2 3
         
         
Даяна Ястремская
93
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 05:30 МСК
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Australian Open (ж). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 11:15 МСК
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 12:45 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Опрос: кто победит? Расписание среды
Live Даниил Сальников

О том, как развивался игровой день накануне, читайте в нашем прошлом лайве дня.

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