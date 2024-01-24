Медведев рвётся в 1/2 финала Australian Open! Ждём выхода на корт Калинской. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня Australian Open – 2024. В среду на кортах Мельбурна запланировано четыре матча одиночного разряда – по два у мужчин из нижней половины сетки и у женщин из верхней половины сетки. Поединков осталось так мало, что они все умещаются на одном центральном корте. Свои матчи проведут среди прочих и два россиянина – Даниил Медведев (третий номер посева) и Анна Калинская. Анне будет противостоять китаянка Чжэн Циньвэнь (12), а Даниилу – поляк Хуберт Хуркач (9). Также в этот день сразятся Александр Зверев (6) – Карлос Алькарас (2) и Линда Носкова – Даяна Ястремская (Q). Следите за всеми событиями игрового дня в нашем лайве.
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О том, как развивался игровой день накануне, читайте в нашем прошлом лайве дня.
Россияне выступают на АО не только не только во взрослых разрядах, но и среди юниоров. Вот как выглядит список матчей россяин.
Опрос: кто победит?
Предлагаем вам пройти опрос и угадать, кто победит в среду в матче дня и сколько на это потребуется сетов.
Вот как менялся призовой фонд АО в последние годы и расклады по кругам.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АО
Фото: Чемпионат
Расписание среды
Вот как выглядит расписание среды, 24 января. Это 11-й игровой день турнира.
- 24 января 2024
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00:44
- 23 января 2024
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23:34
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22:59
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22:45
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22:30
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21:42
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21:27
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20:55
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20:47
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20:43
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20:00
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19:37
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19:07
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18:41
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18:15
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18:10
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18:03
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18:03
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17:57
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17:56
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17:52
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17:48
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17:36
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16:51
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15:59
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15:52
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15:47