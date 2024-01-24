Медведев рвётся в 1/2 финала Australian Open! Ждём выхода на корт Калинской. LIVE!

На первом в сезоне «Шлеме» в среду завершаются четвертьфиналы. В этот день играют и два россиянина. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня Australian Open – 2024. В среду на кортах Мельбурна запланировано четыре матча одиночного разряда – по два у мужчин из нижней половины сетки и у женщин из верхней половины сетки. Поединков осталось так мало, что они все умещаются на одном центральном корте. Свои матчи проведут среди прочих и два россиянина – Даниил Медведев (третий номер посева) и Анна Калинская. Анне будет противостоять китаянка Чжэн Циньвэнь (12), а Даниилу – поляк Хуберт Хуркач (9). Также в этот день сразятся Александр Зверев (6) – Карлос Алькарас (2) и Линда Носкова – Даяна Ястремская (Q). Следите за всеми событиями игрового дня в нашем лайве.