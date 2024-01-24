Медведев отправил воздушный поцелуй своему тренеру после победы в 1/4 финала AO-2024

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отправил воздушный поцелуй своему тренеру Жилю Серваре после победы в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 над польским спортсменом Хубертом Хуркачем. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу россиянина.

Фото: скриншот трансляции

Напомним, Медведев работает с французским специалистом с тех пор, как в 18 лет переехал из Москвы в Ниццу.

В полуфинальном матче Australian Open — 2024 Медведев сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания). Турнир в Мельбурне завершится 28 января. Действующим чемпионом Australian Open в мужском одиночном разряде является сербский теннисист Новак Джокович.