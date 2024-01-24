Медведев вышел в полуфинал на 7 из 10 последних ТБШ на хардовом покрытии

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии — 2024, обыграв в четвертьфинале поляка Хуберта Хуркача.

Этот полуфинал станет седьмым для россиянина на последних 10 турнирах «Большого шлема» на хардовом покрытии. Ранее Медведев выходил в полуфинал US Open в 2019, 2020, 2021 и 2023 годах, а также выступал в 1/2 финала Australian Open 2021 и 2022 годов. На Открытом чемпионате Австралии — 2020 и US Open — 2022 Медведев дошёл до четвёртого круга, а на Australian Open — 2023 остановился в третьем раунде.

В полуфинальном матче Australian Open — 2024 Медведев сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания). Турнир в Мельбурне завершится 28 января.