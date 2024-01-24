«Просто хочу поспать». Медведев оставил послание на камере после выхода в полуфинал AO

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне над представителем Польши Хубертом Хуркачем (девятый в рейтинге ATP) оставил послание на камере.

«Просто хочу поспать сейчас», — написал Медведев и оставил автограф.

Фото: скриншот трансляции

Напомним, Медведев одолел Хуркача в пяти сетах со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. В полуфинальном матче Australian Open — 2024 Даниил Медведев сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания). Турнир в Мельбурне завершится 28 января. Действующим чемпионом Australian Open в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.