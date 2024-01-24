Какая воля! Медведев за 4 часа дожал поляка в пяти сетах и выиграл битву за полуфинал AO

В среду, 24 января, на Australian Open проходят заключительные четвертьфиналы в мужском и в женском одиночном разрядах. Сегодня свой матч провёл победитель US Open 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев. Ему противостоял польский теннисист Хуберт Хуркач, посеянный под девятым номером. Медведев в четвёртом круге довольно неожиданно не обошёлся без потери сета в матче с 69-й ракеткой мира Нуну Боргесом из Португалии. Хуркач же в трёх сетах расправился с французским обладателем уайлд-кард Артуром Казо — 7:6, 7:6, 6:4.

Хуркач является довольно-таки неудобным соперником для Медведева. Перед сегодняншней игрой счёт личных встреч в официальных матчах был 3-2 в пользу поляка. При этом россиянину удалось дважды выиграть у него на харде: в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто-2021 и на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в том же сезоне. Хуберт выиграл оба матча на траве (1/8 финала Уимблдона-2021 и финал Галле-2022), а также победил в четвертьфинале «Мастерса» в Майами-2022 на харде.

Что говорили перед матчем

Медведев весьма подробно высказался о сопернике и рассказал, как планирует действовать. «Хуби непростой соперник для меня. Кажется, последние три матча я ему проиграл. В общем, сколько-то проиграл (улыбается). Он хорошо подаёт, тяжело играть на приёме. По эйсам он был первым. Может даже, в прошлом году у него была лучшая подача. Это будет ключевым моментом. Надо сильно играть на своей подаче, не давать ему брейков, пытаться самому сделать брейк или доводить до тай-брейка и выигрывать там. Буду ментально готовиться к этому.

У него такая хорошая подача, что он каждый раз может доводить до тай-брейка. Постараемся сделать брейк. Иногда, когда делаешь брейк, он проигрывает. На мой взгляд, Хуркач подаёт лучше многих ребят. Сравнил бы его подачу с Кирьосом, она одновременно очень выверенная и очень сильная. Хуркач – в топ-2 или в топ-3 в туре по подаче. С ним тяжело играть на приёме. Подготовлю свои глаза и постараюсь достать всё, что смогу», — сказал Даниил на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал.

Хуркач назвал Медведева «коварным соперником». «Даниил уже долгие годы потрясающий боец. Он был на вершине, первым в мире, выигрывал турнир «Большого шлема». Будет классный матч, я буду играть с полной самоотдачей. Он тоже. Я бы сказал, будет интересное противостояние. Он уже не раз играл здесь в четвертьфинале. Доходил до финала. Очень коварный соперник», — сказал он на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считал, что Хуркач — фаворит матча с Медведевым. «В четвертьфинальном матче я вижу фаворитом Хуркача, а не Медведева. Хочу расстроить. Но это моё мнение, да и Даниил может быть совсем другим», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

А вот заслуженный тренер России Александр Каливод отдавал небольшой перевес Медведеву. «Шанс на выход в полуфинал есть у каждого. Зная росто-весовые и технические показатели Хуркача, безусловно, одним из его аргументов является подача. Медведев умеет варьировать приём подачи, проводить хитроумные комбинации. Если он втянет поляка в свои варианты розыгрыша, то у Медведева будут неплохие шансы, думаю — 60 на 40», — цитирует его ТАСС.

Хуберт Хуркач подаёт на Australian Open — 2024 Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Медведев уже в первом гейме добился важного успеха, отдав лишь одно очко на приёме и сделав брейк. При этом он стал стоять гораздо ближе к задней линии во время приёма подачи — как первой, так и второй — что и было продемонстрировано в трансляции.

ИЗМЕНЕНИЕ РИСУНКА ИГРЫ НА ПРИЁМЕ МЕДВЕДЕВА Фото: СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ

ИЗМЕНЕНИЕ РИСУНКА ИГРЫ НА ПРИЁМЕ МЕДВЕДЕВА Фото: СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ

Затем россиянин подтвердил преимущество, несмотря на две двойные и брейк-пойнт, — 2:0. В третьем гейме Даниил был близок к ещё одному брейку, но не воспользовался своим шансом. А вот Хуркач в шестом гейме реализовал свой первый же брейк-пойнт — 3:3. После этого игроки брали уже только свои подачи. Особенно хорош в этом компоненте был поляк, который до тай-брейка в трёх своих геймах не отдал сопернику ни очка (а россиянин дважды подал под ноль).

На тай-брейке всё решил единственный мини-брейк в исполнении Медведева при счёте 2:2. А при 6:4 россиянин реализовал сетбол — 7:6 (7:4) за 56 минут.

А вот во втором сете дела у Медведева разладились. Он сразу же отдал свой гейм, затем вышел на брейк-пойнт, но не воспользовался им. Решающий розыгрыш во втором гейме вышел красивым: Даниил отбил смэш свечой, мяч полетел под заднюю линию, Хуберт ответил твинером, розыгрыш продолжился, пошла вторая волна атаки поляка и чёткий смэш — 2:0.

В третьем гейме Медведев спасся с двух брейк-пойнтов, но в седьмом не выдержал и вновь отдал свой гейм — 5:2 в пользу Хуркача. После этого поляк под ноль подал на партию — 6:2 за 39 минут. В этом сете Хуберт значительно превзошёл Даниила по виннерсам (14 против 3).

В третьей партии Медведеву также пришлось тяжело, но на сей раз он выстоял. В первых двух геймах на подаче он спас в общей сложности целых пять брейк-пойнтов, в том числе тройной, а сам во втором гейме взял приём, несмотря на то что всё началось с 30:0 в пользу Хуркача. Поведя 3:0 с брейком, Даниил, который стал лучше подавать и реже ошибаться, уже не отдал инициативу. В восьмом гейме, уже при счёте 5:2 в свою пользу, россиянин упустил тройной сетбол на приёме, но в девятом с первой попытки подал на партию — 6:3 за 46 минут.

Четвёртый сет Медведев начал с брейка, после чего Хуркач, понимая, что шанс отразить удар упущен, с досады швырнул ракетку на корт. В сложном четвёртом гейме россиянин удержал свою подачу, несмотря на два «ровно», — 3:1. А вот в восьмом гейме поляк реализовал свой первый же брейк-пойнт в этой партии и сравнял счёт — 4:4. Затем Хуберт без проблем забрал свой гейм, Даниилу же вновь пришлось вытаскивать подачу с двух «ровно» — 5:5. В эти минуты преимущество в физике было у Хуркача, который двигался по корту гораздо активнее Медведева. В 11-м гейме поляк опять взял свою подачу, а в 12-м использовал первый сетбол на приёме — 7:5 за 55 минут.

В пятой, решающей партии соперники без брейк-пойнтов дошли до счёта 3:3. В седьмом гейме Хуркач стал ошибаться и взял лишь один розыгрыш на подаче, чем и воспользовался Медведев, который после этого рукой призвал публику поприветствовать его успех. Россиянин повёл 4:3 с брейком. В восьмом гейме Даниил ушёл с брейк-пойнта и после двух «ровно» подтвердил преимущество — 5:3. Следующий гейм, на приёме, Медведев отдал под ноль, но затем подал на матч, реализовав второй матчбол, — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 за 4 часа 2 минуты.

Вот так Медведев в третий раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open. В 2021 и 2022 годах он доходил здесь до финала. В полуфинале AO-2024 Даниил сыграет либо с Александром Зверевым (6), либо с Карлосом Алькарасом (2). Кроме того, Медведев провёл 15-й пятисетовый матч в карьере. Теперь у него в них шесть побед и девять поражений.

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