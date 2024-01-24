Португальский журналист отреагировал на матч Хуркач — Медведев

Сегодня, 24 января, завершился матч за выход в полуфинал турнира Australian Open — 2024. На теннисном корте встретились российский теннисист Даниил Медведев и Хуберт Хуркач из Польши. Матч продолжался почти четыре часа и прошёл в пять сетов. Такая упорная борьба вызвала реакцию у любителей тенниса по всему миру. Португальский журналист Джозе Маргадо написал в своих социальных сетях отзыв о матче.

«ПОТРЯСАЮЩИЙ матч» — высказался он у себя на странице.

Напомним, что уже в первом сете теннисисты дошли до тай-брейка. В каждом последующем перехватывали друг у друга инициативу. Итоговый счёт матча получился таким в пользу российского теннисиста — 7:6(7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Для Медведева эта был 15-ый пятисетовик в карьере и шестая победа в нём.