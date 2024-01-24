«Мне нравится этот турнир». Медведев — об организации Australian Open

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы над поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 высказался об организации турнира.

«Передать привет организаторам, чтобы они меня пожалели? А где Крэйг? Моник к этому отношения не имеет, она лучшая. Да не, всё нормально. Тяжёлая ситуация, но там девочки сыграли три с половиной часа, потом Алькарас больше четырёх часов. Как будто специально так, я игроков имею в виду. Мне нравится этот турнир, спасибо за поддержку.

На US Open была статистика, кто сколько метров пробежал для победы в розыгрыше. Не помню точные цифры, но, скажем, в среднем там было 15 метров. А у меня – 25! Но это непросто не только для меня, но и для соперника. На этом АО я дважды смог выиграть в пяти сетах. Я и сам побегать рад, и соперников погонять», — сказал Медведев после матча.