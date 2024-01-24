Ольховский высказался о выходе Медведева в полуфинал Australian Open

Сегодня, 24 января, завершился матч между Даниилом Медведевым и Хубертом Хуркачем. Победу одержал российский теннисист со счётом --7:6(7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Российский теннисист Андрей Ольховский сказал, что Медведев победил из-за психологической уверенности.

«Неоднозначный матч. Были хорошие розыгрыши и не очень. Хорошо, что результат в пользу Даниила. На мой взгляд, большую роль в этом матче сыграла психологическая уверенность. Сегодня было непросто именно из-за небольших срывов, которые происходят на этом турнире. Был один чистый матч, когда Даня легко выиграл. Все остальные матчи были не очень ровные — здесь то же самое. Не могу связать это с чем-то.

Считаю, что Медведев — молодчина. Полуфинал Australian Open — это великолепно. Главное, что в решающие моменты собирается и играет так, как мы привыкли видеть», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.