Видеообзор победы Медведева над Хуркачем в четвертьфинале Australian Open

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. В четвертьфинале соревнований россиянин одолел польского игрока Хуберта Хуркача, занимающего девятое место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу Медведева.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с главными моментами победного матча Медведева с Хуркачем.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Tennis Australia и Eurosport.

В полуфинальном матче Australian Open — 2024 Медведев сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания). Турнир в Мельбурне завершится 28 января.