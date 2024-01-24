Дмитриева: Хуркач выглядел обстоятельнее, но Медведев стабилен и умеет терпеть

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе российского теннисиста Даниила Медведева над поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Игра была очень тяжёлая и вязкая. Медведев привык к такому стилю и к такой жизни. Даже в такой ситуации он может находить какие-то варианты. После четвёртого сета мне казалось, что всё кончено. Стабильность и умение терпеть были главными козырями в игре Медведева. Хуркач выглядел обстоятельнее, но Даниил всё-таки находил варианты и иногда ему удавалось идти вперёд.

Очень серьёзные вопросы вызывала подача Даниила, потому что первая практически не проходила. Я не знаю, как можно выдержать такую нагрузку. Медведев делал такой объём работы, что просто трудно представить, что один нормальный человек может столько выдержать. Борьба шла за каждое очко», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.