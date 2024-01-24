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Камельзон — о победе Медведева над Хуркачем: Даня — фигура номер один после Джоковича

Камельзон — о победе Медведева над Хуркачем: Даня — фигура номер один после Джоковича
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Это был матч достойный финала. Был крутой счёт, была борьба. Никто не хотел сдаваться и дальше не будет. Это признак высокого профессионализма. Медведев — это фигура номер один после Джоковича. Был самый настоящий бой. Думаю, австралийцы получили самое настоящее удовольствие от этого матча. Не могу сказать, что они не болели за Даниила.

Медведев набирает популярность и обретает своего зрителя. После четырёх часов такой сумасшедшей борьбы надо как следует восстановиться, потому что впереди матч против победителя в паре Зверев — Алькарас. Я просто поздравляю всех болельщиков российского тенниса», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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