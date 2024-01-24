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Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь: россиянка проиграла второй сет в матче 1/4 финала AO

Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь: россиянка проиграла второй сет в матче 1/4 финала AO
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В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором встречаются 75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и представительница Китая Чжэн Циньвэнь (15-я в рейтинге WTA). Второй сет завершился победой китайской спортсменки со счётом 6:3. После двух сетов счёт 1-1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open — 2024.

Australian Open (ж). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 11:30 МСК
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 1
6 4 		6 6
         
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Напомним, по ходу турнира Калинская обыграла американку Кэти Волынец (6:3, 3:6, 6:2), Аранчу Рус из Нидерландов (6:1, 7:5), Слоан Стивенс из США (6:7, 6:1, 6:4) и итальянку Ясмине Паолини (6:4, 6:2). Победительница этого матча сыграет в полуфинале Australian Open с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.

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