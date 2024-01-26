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Синнер стал четвёртым теннисистом, который выиграл сет у Джоковича со счётом 6:1 на АО

Синнер стал четвёртым теннисистом, который выиграл сет у Джоковича со счётом 6:1 на АО
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В эти минуты в Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович играет с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Первый сет матча окончился со счётом 6:1 в пользу Синнера.

Таким образом, итальянец стал четвёртым теннисистом в истории турнира, который выиграл сет у Джоковича со счётом 6:1. Ранее это удавалось россиянину Марату Сафину в 2005 году, французу Жо-Вильфрид Цонга в 2010 году и швейцарцу Стэну Вавринке в 2013 году.

В данный момент Янник Синнер лидирует в полуфинальном матче с Новаком Джоковичем. Второй сет итальянец выиграл со счётом 6:2. Третий сет остался за сербом — 7:6.

Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		2 7 8 1
6 		6 6 6 4
             
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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