Синнер стал четвёртым теннисистом, который выиграл сет у Джоковича со счётом 6:1 на АО

В эти минуты в Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович играет с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Первый сет матча окончился со счётом 6:1 в пользу Синнера.

Таким образом, итальянец стал четвёртым теннисистом в истории турнира, который выиграл сет у Джоковича со счётом 6:1. Ранее это удавалось россиянину Марату Сафину в 2005 году, французу Жо-Вильфрид Цонга в 2010 году и швейцарцу Стэну Вавринке в 2013 году.

В данный момент Янник Синнер лидирует в полуфинальном матче с Новаком Джоковичем. Второй сет итальянец выиграл со счётом 6:2. Третий сет остался за сербом — 7:6.