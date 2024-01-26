Синнер стал четвёртым теннисистом, который выиграл сет у Джоковича со счётом 6:1 на АО
Поделиться
В эти минуты в Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович играет с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Первый сет матча окончился со счётом 6:1 в пользу Синнера.
Таким образом, итальянец стал четвёртым теннисистом в истории турнира, который выиграл сет у Джоковича со счётом 6:1. Ранее это удавалось россиянину Марату Сафину в 2005 году, французу Жо-Вильфрид Цонга в 2010 году и швейцарцу Стэну Вавринке в 2013 году.
В данный момент Янник Синнер лидирует в полуфинальном матче с Новаком Джоковичем. Второй сет итальянец выиграл со счётом 6:2. Третий сет остался за сербом — 7:6.
Комментарии
- 26 января 2024
-
09:24
-
09:24
-
09:17
-
09:00
-
09:00
-
08:32
-
08:00
-
07:49
-
07:42
-
07:22
-
04:00
-
01:27
-
00:04
- 25 января 2024
-
23:58
-
23:37
-
23:05
-
22:37
-
22:26
-
22:03
-
21:51
-
21:47
-
21:18
-
20:58
-
20:58
-
20:43
-
20:37
-
20:34
-
19:08
-
18:54
-
18:50
-
18:38
-
18:31
-
18:31
-
18:21
-
17:59
Партнерский контент