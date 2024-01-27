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Лукашенко отреагировал на победу Арины Соболенко в финале Australian Open — 2024

Лукашенко отреагировал на победу Арины Соболенко в финале Australian Open — 2024
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил вторую ракетку мира Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

«Поздравляю с уверенной защитой титула чемпионки Australian Open. Победа на турнире «Большого шлема» – огромное личное достижение, предмет национальной гордости, прекрасный стимул и пример для тысяч детей в Беларуси и по всему миру. Благодарю всех причастных к этому триумфу. Желаю крепкого здоровья и новых успехов», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, в финале Australian Open Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (15). Это самый лёгкий по счёту решающий матч австралийского турнира «Большого шлема» с 2012 года, когда белоруска Виктория Азаренко разгромила россиянку Марию Шарапову со счётом 6:3, 6:0.

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