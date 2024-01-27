«Это был турнир Соболенко». Легенды и болельщики восхитились триумфом белоруски на AO-2024

Арина в Мельбурне удивила саму себя и невероятно порадовала весь теннисный мир.

Первый титул Australian Open – 2024 разыгран! Ожидаемо его обладательницей второй год подряд стала великолепная Арина Соболенко. Одолев в довольно лёгком финале молодую китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2), белоруска в очередной раз покорила теннисный мир. Болельщики восхищены Ариной!

Сама Соболенко после матча, конечно, поделилась мнением о своей победе в Мельбурне.

«Я не могла представить, что выиграю один турнир «Большого шлема». А сейчас выиграла второй год подряд. Я себя удивила в эти две недели. Я была под давлением, но старалась игнорировать его, не думать о том, что происходит. Просто старалась продолжать идти намеченным курсом», — сказала Арина в эфире Eurosport Tennis.

Финалы ТБШ всегда приковывают к себе внимание не только известных экспертов и болельщиков, но и успешных теннисистов. Например, одной из первых Арину в социальных сетях поздравила Виктория Азаренко: «Браво, Арина! Просто невероятно, поздравляю! Полностью заслуженная победа».

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2008 Ана Иванович перед началом встречи Соболенко с Циньвэнь делилась мыслями о вероятной победе белоруски, а после матча поздравила чемпионку: «Тотальное доминирование от Арины. Поздравляю с защитой титула в Мельбурне! Отличное выступление на протяжении всего турнира и в физическом плане, и в психологическом! Молодец и Чжэн, добравшаяся сразу до финала».

Легендарный Род Лэйвер, в честь которого названа главная арена в Мельбурне, написал несколько слов восхищения в сторону чемпионки: «Однажды почувствовав вкус крупных побед, вы уже не можете остановиться. Поздравляю Арину Соболенко со вторым титулом AO. Ты неудержимая. Ракета».

Арина Соболенко и Чжэн Циньвэнь Фото: Getty Images

Журналисты также отметили восхитительные достижения Соболенко.

«Она пообещала своему отцу выиграть два «Больших шлема» до 25 лет. Этот ТБШ был последним перед 26-летием Арины… И она его выиграла!» – отреагировал итальянский корреспондент Марио Боккарди.

«Соболенко была лучшим игроком на этом турнире с самого первого круга. Абсолютно достойный победитель», – прокомментировал журналист Бен Ротенберг.

«Икона. Сегодня она была очень стабильна, сильна и хороша. Что-то близкое к идеалу», — написал португалец Гаспар Рибейро Ланса.

А крупный паблик о теннисе We Are Tennis и вовсе короновал белоруску: «Соболенко берёт второй титул подряд в Австралии! Королева Арина»

Российские эксперты в разговоре с «Чемпионатом» тоже красиво поздравили победительницу AO.

«Это был турнир Соболенко. Она полностью прошла его хорошо, ни с кем не испытывала трудности. Может быть, было волнение в игре с Гауфф, но это скорее психологический фактор», – отметила комментатор Анна Дмитриева.

«Арина подошла к Australian Open в идеальной форме. Ей очень подходит покрытие. Получилось так, что она проиграла финал предыдущего турнира, и это дополнительно помогло ей лучше настроиться на AO. Соболенко не проиграла ни одного сета за весь турнир! Был сложный момент с Гауфф, когда Арина была близка к поражению в первом сете, но и там она всё перевернула.

Арина Соболенко — боец, который борется до конца. То, что она показывает сейчас, — результат работы прошлых лет, пути, пройденного с большой командой профессионалов, психологами. Именно это помогло ей провести такой шикарный Australian Open без передряг и сложностей», – поделилась мнением теннисистка Наталья Вихлянцева и отметила, что Арина совсем скоро станет первой ракеткой мира.