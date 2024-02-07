Осака: успех Соболенко на AO-2024 не удивил, вокруг Арины теперь царит другая атмосфера

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака поделилась мнением о второй ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко.

«Я всегда ощущала, что она была той теннисисткой, с которой никто на самом деле не хочет играть. Это очень мощно. Я не особо удивлена её успехом на Australian Open — 2024. Есть игроки, которые всегда на слуху, и, когда ты видишь, как они раскрывают свой потенциал, это не становится чем-то неожиданным. Вернувшись в тур, я увидела, что вокруг Арины царит другая атмосфера. Я вижу, что она стала больше улыбаться. Это действительно приятно, просто здорово за ней наблюдать», — приводит слова Осаки The National.

Напомним, на Открытом чемпионате Австралии — 2024 Соболенко защитила свой титул, завоёванный в 2023 году.