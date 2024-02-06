Калинская: Соболенко сейчас в суперформе, она для меня определённо фаворит

40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о важности подачи в теннисе и поделилась мнением о белорусской спортсменке Арине Соболенко, занимающей второе место в мировом рейтинге.

«Я считаю, подача важна и в мужском, и в женском теннисе. У мужчин подача гораздо важнее? Я думаю, что для хорошего игрока в женском теннисе подача тоже важна, посмотрев даже на ту же Арину Соболенко, которая сейчас в суперформе. Она для меня определённо фаворит», — сказала Калинская в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!»

Напомним, Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Белорусская теннисистка в финале турнира обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.