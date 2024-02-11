«Хачанов полностью переиграл меня в первом сете». Димитров – о выходе в финал в Марселе

13-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу в трёх сетах в полуфинальном матче в матче с россиянином Кареном Хачановым со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (7:5).

«Хачанов полностью переиграл меня в первом сете. Я делал много ошибок, но продолжал бороться, продолжал оставаться на корте. Это было единственное, что я мог сделать в такие моменты. Карен продолжал оказывать на меня сильное давление и наносить много хороших ударов, так что я постоянно отставал в счёте.

Но несколько очков тут и там сыграли решающую роль. Ничего больше. Матч был сильнейшей психологической битвой для нас обоих. Я продолжал оставаться на корте и верить в победу. Я действительно очень хотел победить. И я очень рад оказаться в финале. Это важно для меня», – приводит слова Димитрова ATP Tour.

Отметим, в финале соревнований Григор Димитров встретится с 21-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером. Это будет четвёртая личная встреча спортсменов. В предыдущих трёх победа оставалась за представителем Болгарии (Париж-2019, Цинциннати-2020 и Вашингтон-2023).

Хачанов и Рыбакина провели совместную тренировку: