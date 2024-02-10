Мимо финала. Хачанов в трёхчасовом полуфинале уступил давнему сопернику Димитрову

Россиянин проиграл болгарину в четвёртый раз подряд и не добрался до решающего матча в Марселе.

На турнире серии ATP-250 в Марселе определились оба финалиста! Одним из них стал Григор Димитров. Но его борьба с Кареном Хачановым за выход в решающую стадию оказалась не такой простой, как болгарину наверняка хотелось.

Димитров начал встречу неудачно: допустил двойную и пару невынужденных ошибок, взял лишь один розыгрыш и позволил Хачанову сделать ранний брейк. Россиянин же благодаря солидной подаче серьёзных проблем поначалу на своих геймах не испытывал и не позволял Григору подступиться к обратному брейку.

Опасный момент сложился для Карена в четвёртом гейме при счёте 2:1, когда Димитров адаптировался к игре и при 40:40 заработал брейк-пойнт. Россиянина в этот момент спасли эйс и терпение в длинных розыгрышах, когда он дождался нескольких ошибок Григора и не дал сопернику брейкануть. Прессинг на Хачанова во время его подач слегка усилился. Забирать свои геймы под ноль стало сложнее, но совсем терять хватку и концентрацию россиянин не стал и продолжил вести с преимуществом в одну мини-партию.

Карен Хачанов Фото: Phil Walter/Getty Images

Гейм на подаче Димитрова при счёте 3:5 оказался непростым для обоих теннисистов. Болгарин отыгрался с 0:30, забрал три розыгрыша подряд и упустил несколько шансов закрыть эту мини-партию, а Хачанов не воспользовался первыми двумя сетболами. Гейм в итоге остался за Григором – за это он может поблагодарить свою подачу и выдержку.

Хачанова два упущенных сетбола немного выбили из колеи, и на своей подаче при счёте 5:4 ему пришлось потрудиться. Только вот приложенные усилия не помогли: Димитров брейканул в самый неподходящий для россиянина момент и довёл игру до счёта 5:5.

Исход этой партии решили тай-брейк, пара обидных неточностей Димитрова и настойчивость Хачанова. Тай-брейк – 7:3 – и сет остались за россиянином.

Димитров во второй партии спуску сопернику давать не захотел и в первом же гейме на подаче Хачанова сделал брейк. Неужели повторялась история из первого сета? Карен к тому же стал выглядеть гораздо менее сконцентрированным и не готовым к затяжным розыгрышам.

Уже при счёте 3:2 на подаче болгарина Хачанов вернул гейм, который он отдал на старте второго сета. Счёт стал равным. Правда, сил и фокуса у обоих спортсменов становилось всё меньше, поэтому в следующей же мини-партии Григор сделал второй брейк и снова повёл – 4:3.

Упустить этот сет Димитров не смог себе позволить. Не без трудностей Григор забрал эту партию со счётом 6:4 и вывел игру в решающий сет.

Григор Димитров Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

В третьей партии ранним брейком не отметился ни один из теннисистов, и игра шла своим чередом. Димитров догонял разные мячи, играл разнообразно и поддавливал соперника, а Хачанов оборонялся, терпел и находил свою подачу в критически важные моменты. Сложно было предугадать, кто всё же заберёт этот матч. Оба были хороши, но каждому чего-то своего не хватало до безоговорочной победы.

Всё решилось на валидольном тай-брейке. Карен вроде и начинал вести по счёту, но рисковал, нервничал и нелепо ошибался. Россиянин вёл 4:2, затем проиграл четыре розыгрыша кряду, по счастливой случайности отыграл первый матчбол болгарина, но своей же ошибкой завершил матч. 6:7, 6:4, 7:6 – и встреча осталась за Димитровым.

Для Хачанова и Димитрова эта встреча была четвёртой. До этого во всех трёх матчах победу одерживал болгарин. В прошлый раз теннисисты играли в октябре в третьем круге «Мастерса» в Шанхае. Григору тогда понадобилось почти три часа, чтобы одолеть Карена в двух сетах со счётом 7:6 (6), 6:4.

Димитров с прошлого сезона переживает вторую молодость. В 2017 году он был третьей ракеткой мира, после чего из-за травмы спины попал в неудачную серию, опустился до 37-й строчки рейтинга и не выигрывал титулы на протяжении семи лет. Первый трофей с того момента болгарин завоевал на старте этого сезона в Брисбене. Финал в Марселе станет для Григора 19-м в карьере.

За титул Димитров поборется с 21-й ракеткой мира Уго Умбером. В полуфинале француз переиграл первого сеяного и действующего чемпиона турнира в Марселе Хуберта Хуркача (6:4, 6:4). Финальная встреча состоится завтра, 11 февраля.