Осака: главное, что я отметила после декрета, — сейчас много игроков высокого уровня

Японская теннисистка, победительница четырёх турниров «Большого шлема» Наоми Осака рассказала, какие изменения произошли в WTA-туре за время её декрета. Спортсменка только в этом сезоне вернулась к соревнованиям.

«Пока я сыграла только четыре турнира, и один из них был «Шлемом». Думаю, главное, что я отметила, – то, как сейчас много игроков высокого уровня. Конечно, они были и когда я уходила в декрет, но стоит только посмотреть на топ-игроков вроде Иги Свёнтек, Арины Соболенко и, конечно, Кори Гауфф, и сразу видно, что они очень выросли в игре. Это вдохновляет меня, поэтому я очень хочу с ними сыграть», — поделилась спортсменка на пресс-конференции перед стартом турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).